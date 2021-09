Maris, ABS-CBN News nasagutan sa Twitter

Si Maris Racal ang may birthday kahapon pero siya ang nagbigay ng saya sa maraming netizens dahil sa trending na post niya tungkol sa pagkakamali niya sa voter’s registration. Madaling araw pa kasi pumila si Maris pero sa maling distrito naman daw siya pumunta.

Ayon sa TikTok video niyang halos one million views na, sa labis na pagmamadali niya ay nagkamali rin siya ng bag na dinala.

“Tapos ‘yun, sunrise na, mahaba-haba pa ito. Three more hours to go, so napaupo na lang talaga ako sa sahig. Pang-number 24 ako, pero noong 8 AM, nalaman ko na maling district pala ang pinilahan ko. So ang galing lang talaga. Wala nang slot, so umuwi na lang ako,” kwento niya.

Pinatulan naman ng ABS-CBN News ang balita at naglabas ng article na may headline na “Maris Racal, mali ang pinilahan sa pagpaparehistro” sa mismong araw ng birthday niya. Dahil dito, agad namang napa-tweet ng “not this headline on my birthday” ang aktres.

Hindi lang diyan natapos ang tila makulit na asaran ni Maris at ng ABS-CBN News.

Matapos nito, gumawa ng isa pang animated art card ang ABS-CBN News sa social media bilang hirit kay Maris. Ayon sa nakasulat, “Ito si Maris. Naligaw ng pila sa rehistro pero hindi sumuko. Tumulad kay Maris. Magparehistro. Bumoto.”

Pabiro namang nag-reply si Maris sa naturang post ng “Sinong admin niyo?? Mag usap lang kami.”

Agad namang bumawi ang admin ng ABS-CBN News Twitter account matapos siyang batiin ng happy birthday.

Tuwang tuwa naman ang netizens sa mga nakatutuwang palitan nila.

“Nasa tamang tao pero mali ang pinilahan,” hirit ng isa pang netizen na tila napa-“sana all” din sa kanyang lovelife with OPM rockstar Rico Blanco.

Speaking of voter’s registration, patuloy naman ang panawagan ng Bayan Mo, Ipatrol Mo (BMPM) ng ABS-CBN sa mga Pilipinong magparehistro para makaboto sa darating na halalan. (Dondon Sermino)