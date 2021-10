`Maring’ hahagupit pa – Pagasa

Isasalalim ngayon sa tropical cyclone wind signals ang ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa paglakas ng Bagyong Maring habang malapit sa Philippine Sea.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) bumirit ang bagyo na taglay ang lakas ng hangin na 55kph at bugso na 70kph, kumikilos ito sa bilis na 15kph at huling namataan sa Catarman, Northern Samar.

Sa monitoring ng Pagasa ay “erratic” o paiba-iba ang direksyon ng bagyo. Maaari anila itong lumakas sa weekend at sa Lunes ay maging severe tropical storm.

“Current intensity forecast shows a peak intensity reaching 95 kph. However, due to the uncertainty in the track and intensity forecast, there is a possibility that areas outside Northern Luzon may also be placed under TCWS and that a higher wind signal may still be hoisted within the forecast period,” ayon sa Pagasa.

Sa ngayon apektado ng malakas na pag-uulan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Cebu at Bohol habang pinagbabawalan ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat. (Tina Mendoza)