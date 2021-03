Marikina ikakandado bahay na may virus sa pamilya

Aminado si Marikina Mayor Marcy Teodoro na kulang ang kanilang mga quarantine facility sa patuloy na pagsirit ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Dahil sa kakulangan ng mga quarantine facility, nagsasagawa ng lockdown ang lungsod sa buong kabahayan kung magkamag-anak o nakatira sa iisang bahay ang nagkahawaan.

“If all members of the family are positive, we lockdown the household,” ayon kay Teodoro.

Kapag naman may ilang nagnegatibo sa virus, iyon ang kanilang hinihiwalay at nilalagay muna sa mga hotel hanggang sa tinatapos ng mga nagpositibo ang kanilang quarantine. (Raymark Patriarca)