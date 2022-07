Marikina COVID-19 response bumida sa DOH

Pinuri ng Department of Health (DOH) ang epektibo at maayos na pagtugon ng pamahalaang-lokal ng Marikina kontra COVID-19 bilang bahagi ng pakiisa at pagsuporta sa paglulunsad ng kanilang PinasLakas vaccination campaign.

Sinamahan ni Marikina City Mayor Marcelino ‘Marcy’ Teodoro si DOH Officer in Charge Dra. Maria Rosario Vergeire at ilang opisyal ng kagawaran noong Sabado kung saan pinangunahan ni Vergeire ang pagbabakuna sa mga residenteng senior citizen sa mega vaccination site sa Marikina Sports Center. Nagtungo rin ang grupo sa Primary Care Center sa Sto. Niño Health Center kung saan ginagawa ang mga routine immunization, TB DOTS, dental service at nutrition program ng lungsod.

Ayon sa Marikina City Helath Office (CHO), 146.09% ng general population ng lungsod ang may kumpleto ng bakuna kontra COVID-19 habang 71.01% ang naturukan ng unang booster at 14.14 % naman ang may ikalawang booster shot. Samantala, 124.57% ng mga senior citizen ang fully vaccinated na; 90.68% ang naturukan ng unang booster shot habang 41.47% ang nakatanggap na ng ikalawang booster shot.

Pinuri ni Vergeire ang pagsisikap ng Marikina City sa kanilang vaccination drive at hinimok ang mga residente ng lungsod na patuloy na magpaturok ng kanilang una at ikalawang booster shots para na rin sa kanilang proteksiyon kontra nakamamatay na COVID-19. (Edwin Balasa)