Marijuana sa mga boteng may DepEd logo bistado

Sinamsam sa Subic International Airport sa Pampanga ang ilang bote ng mga hygiene product na may logo ng Department of Education (DepEd) matapos madiskubreng naglalaman ito ng liquid marijuana.

Ayon sa ulat, naka-consign ang mga item sa Metro Mobilia Corporation at dineklarang toothbrush at mga hygiene kit gaya ng toothpaste at liquid soap.

Gagamitin sana itong mga sample product ng DepEd para sa mga estudyante.

Ang mga bote ng liquid soap at toothpaste na nakumpiska ay nagmula sa China na binili online.

Dalawang kinatawan ng kompanya ang inaresto, na nagsabing hindi nila batid na naglalaman ng marijuana ang mga produkto at maaari umanong sa China rin inilagay ang logo ng DepEd sa mga bote.

Lumabas na liquid marijuana ang laman ng mga bote nang suriin sa laboratoryo ng Bureau of Customs Port of Clark at Philippine Drug Enforcement Agency.