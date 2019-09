Marija Debelic pantasya ng mga boylet

Pusong Pinay talaga ang twenty six year old Croatian beauty na si Marija Debelic. Kunsabagay, limang taon na rin siya sa Pilipinas, at gamay na gamay na niya ang pamumuhay rito.

At kamakailan nga ay inilunsad niya ang kanyang album na “Dame”, na composed nina Archie Malate, Kim David Obejas at Daniel Gerardo Ytterdahl.

Kuwento ito ng isang babae na namimili sa kung sino ba talaga ang sasagutin niya sa mga manliligaw niya. Eh, sa totoong buhay naman kasi, sa ganda ni Marija, talagang dinudumog siya ng mga boylet. Pero ang alam ko nga ay taken na siya.

“It’s about finding a quality person who will stick with you no matter what and masaya po ako that i get to sing this song in Tagalog, my second language and work with an amazing team,” sabi ni Marija.

Ang Pilipinas nga ang napili ni Marija na maging second home.

“I love the country! Sobra! The people are very hospitable and warm to be with, I’m in love with the delicacies such as polvoron. I can eat more than 10 polvorons a day!” sabi pa ng 26 year old na vegan.

Sa ngayon, bida si Marija sa Netflix called “Fusion”.

Ang kanta niyang “Dame” ay available na sa Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes and Dezeer. (Dondon Sermino)