Mariel tinawag na bitter, arogante

Muling pinutakti ng mga basher ang Bb. Pilipinas-International 2017 na si Mariel de Leon dahil sa pinost nito sa kanyang Instagram story kamakailan.

Ayon sa post ni Mariel, wala raw halaga para sa kanya ang pagiging isang beauty queen. Kaya nakikiusap siya sa mga netizen na huwag na siyang i-tag tungkol sa mga beauty pageant.

“I’d appreciate it if you guys could stop tagging me in pageant posts (especially if it doesn’t even involve me). I don’t like being called ‘beauty queen’. It means no­thing to me. Women are not whatever ‘title’ society chooses to ‘name’ us. Women are so much more than that.”

Maraming netizen ang muling na-turn off sa aroganteng tono ng mensahe ni Mariel. Para raw sina­sabi nito na sinayang lang daw niya ang kanyang panahon sa pagiging beauty queen.

‘Yung iba naman ay parang nainsulto sa post ni Mariel. Paano na raw ang ibang girl na nangangarap na maging isang beauty queen? Para raw kasing sinasabi ni Mariel na walang kuwenta ang maging isang beauty queen.

Paliwanag ni Mariel ay sinara na raw niya ang chapter na ‘yan sa buhay niya. Pero bilang pambawi, sinabi ni Mariel na malaki ang pasasalamat niya sa dalawang beses na pagsali niya sa Bb. Pilipinas.

“Yes, I’m thankful for my past pageant journey because I wouldn’t have had the opportunities I’ve had if I didn’t win BbP International. But I’ve closed that chapter in my life… I’m not the type to care about titles, positions, crowns, or names. None of that matter to me. What matters to me is me, my family, dogs, art, and classical music.”

Ramdam ng mga netizen na may pagka-bitter ang mensahe ni Mariel. Hindi kasi siya sinuwerte sa pag-represent sa Pilipinas sa Miss International 2017. Unlike ng kanyang pinasahan ng korona na si Ahtisa Manalo, na­ging 1st runner-up ito sa Miss International 2018.

Pero heto ang sagot ni Mariel: “I don’t want to surround myself with toxic, ne­gative, and fake people anymore. I like having a simple, quiet, and private life -unless I post something on MY social media.

It is mine. I choose what to show you. You do not see everything in my life. I control what you see.

Its good to reflect on your life and open your eyes & hearts to the things that should actually matter. See ya.”