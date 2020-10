Mariel nalosyang sa tambak na trabaho

Ngayon ay alam ko na kung bakit hindi nagagawa ni Mariel Padilla ang magpapayat o kahit ang magpaka-glamorosa na tulad noon.

Base sa pinosteng video ni Robin Padilla habang nasa swimming pool ito, sangkatutak kasi ang responsibilidad ni Mariel sa kanilang bahay.

Literal na wala raw panahon sa sarili si Mariel.

“She has time to breatsfeed. To pump milk. To make soft food for Gabriela. To play with Isabela. To swim with Isabela. To make Gabriela and Isabela nap. To give Isabela and Gabriela bath.

“To go around with Gabriela in a stroller and carrier. To watch over on line classes of Isabela. To bake to cook and do art activities with Isabela and teacher Kim. To be cooking ina for me. To take care of Lolo and Lola.

“To be camerawoman, setwoman, audiowoman, lightwoman. Downloader, Spiel director, continuity director, pressure absorber,” sabi ni Robin.

Hindi pa raw kasali riyan ang pagiging misis, pagmamando sa mga staff, kapatid, kaibigan at ang trabaho pa ni Mariel.

“Ewan ko kung paano niya napakakasya ang 24 hours at 7 days a week sa dami ng kanyang niyakap na responsibilidad,” saad pa ni Robin.

***

Kyline may ipinangako sa namatay na lolo

Sobrang lungkot ngayon ni Kyline Alcantara sa pagyao ng kanyang Lolo na si Papa Ben. Pero mas piniling magbalik-tanaw ng dalaga sa mga masasayang araw nila ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito, kesa humagulgol.

Sa halip na lamay ng kanyang lolo, o ang nakaratay sa hospital na larawan ang iposte ni Kyline, mas pinili niya na ang masayang selfie shot ang i-post niya.

“So this is how it feels when you lose someone that you truly love…

“Nasabi ko na lahat sa’yo through prayer.

“To malunggay buddy, my first chacha partner and of course my one and only videoke buddy. I miss you already. Mahal na mahal ka namin.

“We will take care of Big Mama. We promise that to you.

“I know that you are enjoying singing there with Angels and with God.

“I really wish i can see you and magmano sayo one last time,” sabi ni Kyline.

***

Ziggy pinagkaguluhan ng mga fan

Mahigit isang milyon na ang view ng video ng bunso nina Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Sixto, o Ziggy, sa loob lang ng dalawang araw.

Nagdulot ng good vibes ang kakyutan ng bata sa mga netizen.

Sa pinosteng Instagram video ni Marian, mapapanood na nasa harap ni Ziggy ang pulang tablet na nakapatong sa lamesa. Nakaupo ang bata sa dulo ng lamesa at matamang pinapanood ang nursery rhyme video ng ABC. Mapapanood na sinasabayan ni Ziggy ang pagbigkas ng letra.

Naghalo ang kaguwapuhan at cuteness ng bata sa ginagawa nito. Maririnig sa background ang malakas na halakhak ni Marian na aliw na aliw sa anak.

***

Maxene ayaw na sa Pilipinas

Wala pang kasiguraduhan kung uuwi na sa Pilipinas ang mag-asawang Maxene Magalona at Rob Mananquil, na ilang buwan na ring nasa Bali, Indonesia.

Sinabi ni Maxene sa Instagram na hindi pa niya alam kung kailan sila babalik o kung babalik pa ba sila ng bansa. Isang buwan lang sana ang plano nilang manatili sa Indonesia para gamutin ang kanilang mental health at mag-aral ng yoga, pero dahil sa Covid-19 at lockdown sa Pilipinas, umabot sa pitong buwan ang paninirahan nila roon.

Nahanap ni Maxene ang ninanais na buhay sa Indonesia. Kaya ipauubaya na lang daw nila sa kapalaran ang buhay nila, kung dapat pa ba silang bumalik ng Pilipinas.

***

Dyowa ni Aaron bigo sa Miss Chinatown

Bigong masungkit ng girlfriend ni Aaron Villaflor ang titulo bilang Miss Chinatown pero pumuwesto naman si Camille Buenaventura na 1st runner-up sa katatapos lang na pageant.

Masaya na rin si Aaron sa narating ng dyowa, at ipinagsigawan niya ito sa Instagram.

“Congratulations mahal!!!! Ang husayyy mo! I’m so proud for addressing yourself well from this journey. Also for managing everything smoothly, may it be from work, time with your family & friends, and to this new adventure. From all the hardwork, nerve wracking days, and dedication, you proved to us that really deserve your spot! And meant to be yata na pareho tayong 1st runner-up when i first joined a talent search. You are really a beautiful person inside and out. Congratulations!!! I love you!” sabi ni Aaron.