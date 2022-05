Mariel naalarma sa mga maling pangalan sa resibo

Maagang gumising si Mariel Rodriguez para bumoto, at tagumpay naman siya agad. Pero, nagpaalala siya sa mga netizen na busisiing mabuti ang hawak nilang balota kung tama ang mga pangalan na lumabas.

“I voted!!!! Woke up at 5:15am showered at 5:20… arrived at 5:58. Lined up. Finished voting at 7am!!!!” sabi ni Mariel.

Siyempre, sobrang proud siya sa mister niyang si Robin Padilla.

“I was so emotional while shading #49 . Mahal na mahal kita!” sabi pa ni Mariel.

At dito nga niya pinaalalahanan ang mga boboto pa lang:

“A reminder to all… paalala po paki-check ‘yung receipt bago niyo ihulog sa box kung tama ba ang pangalan na lumabas sa mga binoto niyo. Praise God yung sakin tama. Very important to check!” sabi ni Mariel. (Dondon Sermino)