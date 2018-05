Mariel na-insecure nang husto sa katabaan

Inamin ng aktres at TV host na si Mariel Rodriguez na noong ipanganak niya ang baby girl nila ni Robin Padilla na si Isabella, nakaramdam ito ng insecurity sa sarili kaya hindi ito nag-post ng mga photo niya sa social media.

Nakaramdam ng hiya si Mariel dahil sa kanyang post-baby body. Sobra raw ang pagtaba ng katawan niya na pati raw ang wedding ring niya ay hindi na magkasya sa mga daliri niya.

“I really didn’t want people to see me and think that I lost myself,” sey ni Mariel na tumanggi sa maraming imbitasyon sa mga parties at endorsement shoots dahil sa takot na baka ma-cyber bully siya dahil sa pagiging mataba niya.

Marami raw silang mga travel photo ni Robin noong magbakasyon sila sa Europe na hindi niya ma-post at pati na ang pakikipaglaro niya sa kanyang baby dahil kitang-kita ang paglaki ng katawan niya. Umabot daw kasi ang timbang niya sa 178 pounds.

“Even my fingers were fat — my rings could not fit me. But I knew FAT IS NOT FOREVER! I was not going to let that be the new me,” diin ni Mariel na paunti-unting bumabalik na ang dating katawan.

Ang latest ay nakapagbawas na si Mariel ng higit na 40 pounds at patuloy pa rin ang pagpapapayat niya.