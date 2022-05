Mariel iniyakan pag-#1 ni Robin

Sa eroplano pala unang nalaman ni Mariel Padilla na nag-number one ang asawa niyang si Robin Padilla sa pagka-Senador.

Binahagi ni Mariel sa kanyang post habang nasa eroplano, ang naging reaksyon niya nang malamang nanguna si Robin. Napaiyak nga si Mariel.

Hindi nagawang yakapin ni Mariel si Robin dahil ayon sa kuwento nito, matapos ang pagboto umalis agad sila ng dalawa niyang anak at sumakay ng eroplano kasama ang kanyang mga magulang.

“Right after voting we got on a plane and we survived a 20hr trip with 2 senior citizen and 2 kids hahaha the last photo is my reaction when I found out robin is #1,” sabi ni Mariel. (Rey Pumaloy)