Mariel de Leon live sa Abante bukas

Excited ako dahil bukas, si Mariel de Leon ang live guest ko sa Anything Goes online show ko sa Facebook account ng Abante News Online.

In fairness to Mariel, ang dali nilang kausap ng manager niyang si Leo Dominguez.

Nang sabihin ko kay Leo na naglalambing ako na mag-guest sa online show ko si Mariel, yes kaagad ang sagot niya at nang tawagan niya ang anak nina Christopher de Leon at Sandy Andolong, wala ring problema rito.

So, kung may type kayong itanong ko kay Mariel bukas, email lang kayo sa junlalin88@yahoo.como kaya ay puwede rin ninyo akong i-tweet sa aking Twitter account na @junlalin.

Isa nga pala sa pag-uusapan namin ni Mariel bukas ng 3:00PM ay ang tungkol sa body-shaming.

May iba kasi na ang hilig-hilig mag-dialogue sa kanilang kapwa ng, “Hoy, tumaba ka!”

‘Kakaloka nga na hindi man lang nakapag-“Hello!” o “Hi!” at ganoon na kaagad ang sasabihin sa ‘yo.

Of course, pag-uusapan din namin­ kung totoo ba na kaya noong una ay hesitant siya na pasukin ang showbiz ay dahil takot siya na mai-compare sa kanyang famous parents na parehong ang galing-galing umarte!

So, bukas, abangan ‘yan sa Facebook account ng Abante News Online ng 3PM!

Mamimigay rin ako ng gift packs, kaya huwag palampasin!

***

Jinggoy mas charming kay JV

Napansin mo ba, Dondon, mas close talaga ang entertainment press kay former Senator Jinggoy Estrada compared sa half-brother niyang si Senator JV Ejercito?

Noong mag-presscon nga si Jinggoy kasama ang anak niyang si San Juan Vice Mayor Janella Estrada, aba, sobrang comfortable ang entertainment press na magtanong sa kanya ng anything under the sun.

Saka ramdam mo rin kay Jinggoy ‘yung kakaibang charm at PR talaga sa entertainment press which hindi ko naramdaman kay JV nang magkakilala kami sa Kuala Lumpur, Malaysia noong bo­xing fight ni Senator Manny Pacquiao against Lucas Matthysse, ‘noh?!

Saka kahit naman yata sa madlang people, aba, mas may charm si Jinggoy dahil kahit “bugbog-sarado” na siya ng kaliwa’t kanang mga issue, ang taas pa rin niya sa survey at malayo talaga siya kay JV na kahit nasa puwesto ngayon ay mababa sa survey, huh!

Ay, oo nga pala, marami rin ang nagsasabi na kung may dapat mag-give way sa election para hindi sila magkatapat sa kandidatura sa pagka-senator, dapat daw ay si JV ‘yon dahil mas matindi naman ang chance ni Jinggoy na manalo!

Pero kung ang former President at ngayon ay Manila Mayor Joseph ‘Erap’ daw ang tatanungin, hindi ito mamimili sa dalawang anak at sigu­rado raw sasabihan sina Jinggoy at JV na sumige lang sa kanilang kandidatura sa pagka-senator.

***

Goyo sinisiraan ng mga blogger

May lumabas na kuwento mula sa mga blogger nakakaantok daw ang Goyo: Ang Batang Heneral na pinagbibidahan ni Paulo Avelino. Pero marami naman ang nakapanood ng pelikulang ito ni Paulo during the premiere night ang nagsabing exaggerated naman ‘yung sabihing nakakaantok ang pelikula, huh!

Maganda naman daw ang Goyo: Ang Batang Heneral at obvious na ginastusan.

So, sana naman, tigilan na ang ganitong pang-iintriga sa pelikula ni Paulo na co-producer pa naman siya, ‘noh?!

Ang tsika sa akin, kaya naging co-producer si Paulo sa pelikula ay dahil ibinakas niya sa pelikula ang kanyang talent fee.

Ganoon nga lang kaya talaga? Hindi kaya palihim ay naglabas din talaga ng pera si Paulo dahil ang sabi-sabi nga, sobrang proud siya sa pelikulang ito, huh!

Anyway, sa Wednesday na ang showing ng Goyo: Ang Batang Heneral, sana ay mag-hit naman ito sa takilya at hindi naubos ang pera ang movie going­ public sa Miss Granny ni Sarah Geronimo at The Hows Of Us nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla!