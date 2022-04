Mariel binulabog Bilibid

Nilibot ni Mariel Rodriguez ang New Bilibid Prison, kung saan nakulong ang kanyang asawang si Robin Padilla at naging daan ng pagbabagong-buhay ng action star.

1994 nang mahatulan si Robin na makulong ng hanggang walong taon dahil sa illegal possession of firearms. Napalaya siya noong 1998 nang bigyan ng pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos.

“Palaging nakukuwento sa akin ni Robin ‘yung time that he spent sa Bilibid and how much it changed him,” sabi ni Mariel sa description ng vlog sa kanyang YouTube channel.

Kabilang sa pinuntahan ni Mariel ang lugar kung saan tumatanggap noon si Robin ng kanyang dalaw.

Binisita rin ni Mariel ang pinatayong mosque at drug rehabilitation center ni Robin sa Bilibid at ang lumang learning area kung saan nag-aaral ang aktor na ginawa nang isolation area para sa COVID.

Nakikain din siya kasama ang mga Bilibid personnel. “Mukbang sa Bilibid,” biro ni Mariel.

Hindi naman nalimutang mag-donate ng aktres ng sako-sakong bigas para sa mga inmate. (IS)