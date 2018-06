Mariel binalasubas ng mga dating kasamahan sa show

Naloka kami sa chikang nasagap namin na minsan daw palang naging biktima ng pangungutang si Mariel Rodriguez ng isang staff at producer ng dating TV show na kinabilangan niya!

‘Yung isang staff marahil ay matagal nang nakasama ng misis ni Robin Padilla sa kanilang palabas, kaya hindi imposible na maging close niya ito, lalo na’t sobrang ma-chika si Mariel, kaya siguro nu’ng nag-emote sa kanya ang staff na ito na manghihiram o mangungutang ng datung para sa ganito o ganyan at isasauli rin sa kanya sa ganitong petsa o panahon ay agad naman panautang niya ito (nang walang interest, for sure), not knowing na hinding-hindi na siya mababayaran ever.

Kulang-kulang P100,000 daw ang hiniram ng nasabing staff kay Mariel na hindi na naisauli sa kanya, ayon sa aming source. Nag-resign na raw ito sa pinagsamahan nilang programa noon at tuluyan nang umalis ng TV network.

Ang produ naman daw ay mahigit P100,000 din ang inutang sa It’s Showtime host nang manghingi ito ng tulong sa huli na hindi na rin daw nabayaran. Nagpaalam na rin daw ang una sa dating show na pinagsamahan nila ni Mariel, maging sa istasyon ng telebisyon.

Well, as of this writing, hindi ako sure kung may communication pa rin si Mariel sa dalawa. Ang utang ay utang na dapat binabayaran.

Pero nadala o na-trauma na kaya si Mariel sa mga nagtangkang mangutang o humingi ng tulong sa kanya?