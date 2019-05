Mariel ayaw patulan si ‘kandong girl’

Sinagot na ni Mariel Padilla at nag-post pa ng mahabang caption kung gaano ka-sweet at ka-maalalahanin sa kanya ang asawa, at obviously ay ayaw na niyang gawing isyu o pahabain pa ang “kandong” issue sa mister na si Robin Padilla, pero sige pa rin sa kanya-kanyang komento ang ilang netizen.

May picture kasi ni Robin na lumabas sa social media na may babaeng nakakandong dito. At may direktang nagtanong nga kay Mariel.

@star001100110: “What happened to the photo with the girls on his lap? Okey lang sa iyo?”

Sinagot ito ni Mariel nang, “ang babaw nun. Our marriage is so much stronger than that.”

Pero kahit na sinagot na ito ni Mariel, still, may mga netizen na hindi “benta” ang sagot ng misis ni Robin. Tingin nila, nagbubulag-bulagan lang ito. May nag-comment pa na, “Pa strong si gurl na akala mo di affected.”

Sanya ‘di type ligawan ni Benjamin

Parehong single ang mga Kapuso star na sina Benjamin Alves at Sanya Lopez na gumaganap na mag-asawa sa bagong GMA afternoon prime na “Dahil Sa Pag-Ibig.” Pero dinismiss na agad ni Benjamin ang posibilidad na ligawan o ma-develop in a real romance sila ni Sanya.

“Naku, sa bigat po ng mga eksena namin, wala po talaga,” natawang sabi niya.

“At saka ano po talaga, nakakapagod sa taping. Wala po yatang araw na nakakapag-relax.”

Hindi niya priority ang magka-lovelife ngayon?

“No, not at all,” saad niya.

“Of course, Sanya is very attractive and very passionat­e. Pero siyempre, hindi naman po porke’t maganda at mabait ‘yung tao, kailangang mag-pursue ka.” ( Rose Garcia)