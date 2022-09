Maricel umeksena sa bar ng mga beki

Noong Sabado pa rumampa si Maricel Soriano sa isang bar, pero nitong linggo lang nagsimula siyang mag-trending sa Twitter, nang iposte ng mga beki ang video niya na sumasayaw sa nasabing bar.

Isang beki na si @kneekeywhy o Precious Paula Nik Owl ang nag-tweet ng nasabing video ng Diamond Star na sumayaw ng 80’s upbeat song na “Body Body Dancer” kasama ng mga baklang impersonator sa stage.

Humataw nang bonggang-bongga si Maricel sa entablado na animo’y mayroon siyang production number kasama ng mga dragonas.

“OMG so this just happened at @Obarphilippines!” sabi ng beki.

Ang O-Bar ay isang gaybar na matatagpuan sa Ortigas Center. May mga impersonator/drag queen na nagsu-show doon.

Ayon sa mga comment, nag-surprise appearance si Maricel para sa isang kaibigang nag-show noong gabing ‘yun.

“It’s the birthday show of the queen on the right and I think she’s a close family friend so she made a surprise guest appearance!” sabi pa.

Dahil dito, nagsulputan na ang iba’t ibang video ni Maricel sa parehong dance number nito mula sa iba pang nag-video shot sa kanya.

Ang iba naman ay may photo with Diamond Star.

Mababasa sa mga comment ang paghanga nila kay Maricel sa bago nitong pigura. Pumayat, nagmukhang mas bata at gumanda ang award-winning actress. (Rey Pumaloy)