Maricel hindi nagdamot kay Diether

Inihalintulad ni Maricel Soriano ang “Soltera” co-star niyang si Diether Ocampo sa isang bata noong nakatrabaho niya ito sa naturang pelikula noong 1999.

Baguhang aktor pa lamang noon si Diet, pero willing matuto, ayon pa kay Diamond Star sa pre-show ng online premiere ng restored version ng pelikula sa KTX.ph.

“What I like about Diether is the fact that if he doesn’t know how to do the scene, he will look at me na parang maliit na bata,” saad ni Marya.

Ayon naman kay direk Jerry Lopez Sineneng, kinailangan niyang hingin ang tulong ni Marya para lumabas ang potensyal ng aktor sa pag-arte.

“Batang-bata pa siya and relatively new. In fact, may isang scene talaga roon na hiningi ko pa tulong ni Marya. Hindi kasi ako artista so hindi ko alam ang technique. Tinulungan ako ni Maricel, 30 minutes ata kaming nag-uusap,” dagdag na chika pa ni direk Jerry.

At in fairness naman daw kay Diether, maganda ang kinalabasan ng mga eksena niya, mula sa lasing-lasingan hanggang sa mga love scene niya kay Maricel.

Saksi nga si Direk Jerry sa pagiging matulungin ni Marya, kabaligtaran sa tsismis na mataray, suplada ito.

“Alam nilang mataray si Maricel, pero ‘pag kailangan mo ng tulong, my God, magugulat ka talaga,” say pa ni Direk Jerry. (Dondon Sermino)