Maricel gusto nang magretiro sa showbiz

Inamin ni Maricel Soriano sa isang special interview na napag-isipan na niyang magretiro sa showbiz.

Sa pre-show interview kasama ang head ng ABS-CBN Film Restoration na si Leo Katigbak, aminado ang nag-iisang Diamond Star na naisipan na rin niyang magretiro sa industriyang kinalakihan niya sa mahigit 6 na dekada.

Pero aniya, kahit na sa kanyang edad na 57, hindi pa niya handang talikuran ang showbiz at ready pa siyang tumanggap ng isa pang pelikulang paggaganapan niya lalo na’t ito ang bumuhay sa kanyang sarili at kanyang mga mahal sa buhay.

“Magre-retire, oo, bakit hindi? Pero ‘pag may gusto akong gawin, gagawin ko ang pelikula. Hindi pwedeng mawala iyon eh, ‘yun lang alam kong gawin sa buhay ko at ‘yun ang love ko. ‘Yun ang bumuhay sa akin, sa pamilya ko, sa mga anak ko, hindi ko siya pwedeng talikuran kasi ito ang bread and butter noong araw pa at ito ang rason kung bakit buhay lahat ang mga kapatid ko ngayon,” sey ni Maria.

Matatandaang unang sumabak sa showbiz si Maria noong anim na taong gulang pa lamang siya sa pelikulang “My Heart Belongs to Daddy” kasama sina Tirso Cruz III at kapwa-child star na si Snooky Serna at mas nakilala rin bilang Shirley sa long-running sitcom noon na “John and Marsha” nina Dolphy at Nida Blanca.

Nagpasalamat si Maricel sa ABS-CBN sa pagre-restore ng ilan sa kanyang mga classic hits, pati na sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang karera.

“Unang-una sa lahat, sana ay tangkilikin ninyo ang mga nare-restore na films. Maraming salamat sa ABS-CBN, na patuloy nating pinagdarasal. At siyempre, maraming salamat sa mga fans. Medyo cliché na nagpapasalamat ako palagi, pero totoo eh. Thank you from the bottom of my heart, because of you, that’s the reason why I’m here. I’m still here and I will always be here hangga’t nandyan kayo para sa akin,” sabi niya.

Samantala, mapapanood naman ang ilang restored hits niya, kabilang ang “Ama, Ina, Anak” sa ongoing Sagip Pelikula Spotlight para kay Maria sa KTX. (Dondon Sermino)