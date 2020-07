Maricar respetado ang 70 kongresista

Sa halip na kumontra ay nirespeto ni Maricar Reyes ang naging desisyon ng 70 kongresista na tumangging mabigyan ng prangkisa ulit ang ABS-CBN 2.

Sa Instagram ni Maricar ay nakiramay ang misis ni Richard Poon sa sa tuluyang pagpapasara ng kompanya. Sabi niya, hindi niya makakalimutan ang ABS-CBN na tumulong at dumamay sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay noon.

Pero, naniniwala si Maricar na bibigyan uli ng chance ng House of Representatives ang Dos na ma-renew ang prangkisa.

“ABSCBN. Di ko makakalimutan ang tulong nila sa akin…especially at the lowest point of my public life…nandun sila lahat para tumulong.

“I really thought Congress would still grant them a franchise, then they give the proper consequences for any proven violations…

“But the decisions was not up to me, but to the elected officials. I will respect that.

“I pray for those who are worried about their future. Please don’t lose hope…there is always a way out of the darkest situations.

“God is just & righteous. And he knows better than we ever will. Let trust him on this.

“In the future we will all understand why this happened. Till, then.. mahigpit na yakap sa lahat ng naghihirap ngayong panahon ng pandemya…” sabi niya.

Hindi mabira ng mga basher si Maricar dahil naka-off ang comment section ng kanyang IG account.

Kim super cheesy kay Xian

Sa gitna ng pagdadalamhati ni Kim Chiu dahil sa pagbasura ng franchise renewal ng ABS-CBN ng 70 kongresista, nagliliwanag naman ang mundo nito sa pagmamahal sa kasintahang si Xian Lim.

Nagpahinga muna sandali si Kim sa pagi-emote ng kanyang saloobin sa nangyari sa home network niya para batiin sa kaarawan nito ang kasintahang si Xian.

Si Xian ang mistulang “liwanag” sa mga hinanakit ni Kim sa mundo.

“2020 is a tough year, full of uncertainty and worries. I just want to say thank you for existing! Thank you for always putting a smile on my face, for being you and for never getting tired of listening to me. No extended captions just want to say thank you, always! Happy birthday!!! @xianlim,” sey ni Kim.

K padadalhan ng bulaklak ng patay ang mga politiko

Patuloy sa kanyang patutsada sa gobyerno si K Brosas lalo na sa mga pumatay sa ABS-CBN, ang 70 mambabatas. Ni-retweet ni K ang pang-aalaska ni Direk Theodore Boborol ng larawan ng bulaklak ng patay para sa Kapamilya network, at nilagyan ng subtitle ang pic na “Kami po ay nakikiramay.”

Bumanat si K at sinabing gusto niyang magpadala ng bulaklak ng patay sa mga anti-Dos.

“Gusto ko din padala ng flowers. Lalo na sa mga government officials na ganyan kadimunyu. Lagyan ko ng dedication na “alaala ng nasawi…naming tax!” sey niya.