Mariane Osabel natalo: K Brosas keber sa mura, banta ng mga basher ng ‘TNT’

Sa kabila ng maulan na panahon nitong Miyerkoles, mainit na mainit ang naging tapatan ng mga resbaker sa “Tawag Ng Tanghalan” ng “It’s Showtime”.

Nakakuha ng score na 50% mula sa mga hurado at 33.74% sa text votes si Mariko Ledesma habang si Mariane Osabel naman ay nakakuha ng 16.50% mula sa mga hurado at 50% sa text votes.

Maraming netizen ang hindi makapaniwala sa naging resulta ng naganap na botohan at kinuwestyon ang naging desisyon ng mga hurado.

Ayon sa mga bumulusok na tweet tungkol sa #TNTUltimateResbak, hindi matanggap ng mga fan ang pagiging sawi ni Mariane.

“Hindi ko sinasabing tama si Shantal, pero this time, mukhang tama na humingi ng #HUSTISYA para sa 16.5% na hurado’s score ni @marianeosable. Please sana ma-explain nila ng maayos bukas. Nakakawala ng credibility ang computation. Wag po ipilit ang mali. Salamat!” hirit ng isang netizen sa Twitter.

Maski ang writer ng ABS-CBN na si Eric John Salut ay may sey tungkol dito: “Now ko lang nalaman na Mariane didn’t make it kanina. Isang malaking HELLO! Voice quality, potentials, she has it.”

Hanggang umabot nga ng gabi ay patuloy na umaariba pa rin sa trending topic sa social media ang naganap na resbakan sa “TNT”, at mukhang marami talaga ang hindi maka-move on sa naging resulta ng tapatan.

Dumepensa naman ang isa sa mga hurado na si K Brosas dahil sa mga natatanggap nitong negatibong komento tungkol sa naging resulta ng botohan sa “TNT”.

“Hindi ko kailangan pakita score ko kahit ‘di ganon kababa. At respeto sa kapwa ko hurado di ko rin tinatanong.. FYI pag May txt votes allowed kami na mag-score from 0 to 100… pero bottom line kahit napakagaling ni Mariane talaga.. c Mariko ang deserving TODAY.. yes TODAY!” sagot ni Brosas.

Pero kahit sumagot na si Brosas ay hindi pa rin sila tinigilan ng mga netizen sa pambabatikos, at ang malala pa riyan ay talagang inulan ang mga hurado ng pagmumura, pero hindi ito inurungan ng singer at may sagot pa rin siya sa mga netizen na nagbabato ng masasamang salita sa kanila.

“Kahit ano pa pong mura nyo sa akin, bash na wala na sa issue, at may pagbabanta pa sa buhay ko, kahit ano pang sabihin nyo, wala na tayong lahat magagawa… ako work na lang uli tom na walang galit sa dibdib… kaya kung masaya kayo sa ginagawa nyo at galit, gusto nyo yan eh,” matapang na pahayag ni Brosas. (Athena Yap)