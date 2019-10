Marian tinapos na ang away sa ex-manager

Nagkita at nagkaayos na sina Marian Rivera at dating manager na si Popoy Caritativo. Si Popoy ang unang manager ni Yan-Yan nang pasukin ang pag-aartista hanggang lumipat siya sa Triple AAA management na pinamumunuan ni Rams David.

Pawang ispekulasyon lamang ang rason na kumalat sa hiwalayan nilang dalawa. Hanggang nu’ng Biyernes nang gabi, nag-post ng litrato si Marian sa kanyang Instagram at si Popoy sa FB page niya na magkasama at kapwa nakangiti!

“Happy to see you, my momshie. Mahal kita mula noon, hanggang ngayon. @popoycaritativo,” caption ni Marian sa picture nila ni Popoy.

Saad ni Poy sa FB page niya na may quotation mula sa Bibliya, “’When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 60:22.’”

Sa IG naman ni Popoy, abot-tenga ang ngiti nila ni Marian at nayakap niya si Zia at kinarga si Ziggy.

Of course, maraming positibong comments na lumabas sa pagbabati nina Yan at Popoy.

As of this writing, inalam pa namin kay Rams kung anong okasyon at saan nagkita ang dalawa pero wala pa siyang tugon.

***

Janella, Jane mananakot sa Asylum

Inaabangan na ang malaking pasabog na inihahanda ng Regal Entertainment ngayong Halloween! Eh bukod sa katatakutang hatid ng pakulo eh magkakaroon pa ng chance ang publiko na makasama ang favorite celebrity ngayong Halloween.

Sa October 29 ang simula ng gimik ng Regal kung saan ang masuwerteng tao ay magkakaroon ng chance makapasok sa Asylum Manila’s The Heiress Themed Escape kasama ang paborito ninyong celebs.

Ayon sa social media account ng Regal, sagutin ang tanong na: Paano makakatakas sa isang mambabarang at pipiliin ang winner sa bonggang sagot.

Malay ninyo, makaniiig ninyo sa Asylum Manila ang mga bida ng coming horror movie ng Regal na sina Maricel Soriano, Sunshine Cruz, Janella Salvador, McCoy de Leon at Jane de Leon.

Sa October 26-31 ang The Heiress at Haunted Manila Festival sa Filinvest Grounds sa Alabang.