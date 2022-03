Marian taas kamay kay Dingdong

Isa na namang milestone ang na-accomplish ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes sa isa sa mga ‘baby’ niya which is, ang sariling delivery busines niya na “Dingdong PH.”

Sa Instagram post ni Dingdong, shinare niya na malapit na raw na ang mga passports ay ide-deliver na lang ng “Hatid Dingdong.” At sey pa niya, “… and be assured your passport arrives in a safe, courteous and reliable manner.”

Base sa pictures na pinost ni Dingdong, pumirma siya ng kontrata sa Department of Foreign Affairs (DFA) at APO Productions Unit para i-formalized nga ang partnership with Dingdong Ph at DFA newest delivery solutions provider.

At kung meron man na proud na proud sa bagong achievement na ito ni Dingdong, walang iba kung hindi ang kanyang asawa, ang Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera.

Hindi nga maitago ni Marian ang pagmamamalaki kay Dingdong na napa-comment ng mga emojis na palakpak at taas ng dalawang kamay sabay sabi na, “galing! Kaka proud!”

At kung tutuusin din, hindi lang ito ang achievement ni Dingdong ngayon. Ang pilot week niya ng bago niyang game show sa GMA-7, ang “Family Feud” ay nangunguna sa rating.

Maymay umeksena sa MTV Asia

Natupad ang isa sa kahilingan ni Maymay Entrata kaya tuwang-tuwa ito nang mag-post sa kanyang Instagram account.

Ang wish niya ay maging part siya ng MTV Asia. And since nasa Canada pa rin si Maymay, base sa pictures na pinost niya, obviously, via online ito na-achieved.

Sey ni Maymay, “Maraming salamat @mtvasia sa tinupad nyo ang kahilingan kong maging parte ng MTV Jammin! Isang malaking karangalan po.”

Sa pinost naman ni Maymay na pictures niya, mega-react ang ilang celebrities kabilang na sina Kakai Bautista na sinabing, “Dalaga na talaga @maymay.”

At si Kim Chiu na napa-comment at nagsabi na, “Ganda mo dzai!!!!”

At halos karamihan ay pinupuri ito at sinasabing blooming daw talaga.

Niana nag-concert sa kalsada

Nakausap namin ang most followed social media influencer mapa-TikTok, Facebook at YouTube, ang 16 years old na si Niana Guerrero noong mag-launch ang bagong girl group na Calista.

At nang makausap namin do’n si Niana, natanong ito kung sino sa mga celebrity ang gusto niyang maka-collab. Mabilis niyang binanggit ang boy group na SB19.

Sabi ni Niana, sa dancing daw talaga at ang SB19 nga ang gusto niyang makasama, same with other groups pa.

Aba, weeks after that, natupad na agad ang wish ni Niana. Ang bongga ng recent YouTube niya na Crosswalk Concert na ginawa nilang talaga sa kalsada ng BGC.

Halata ang tuwa sa bagets na finally raw, ang matagal na niyang sinasabing gusto niyang maka-collab ay natupad na nga.