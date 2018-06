Marian super kilig sa ‘dead’ post ni Dingdong

Habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera, e, bakit parang mas lalo pang sweet-sweetan itong si Dingdong sa kanyang misis ha.

Imagine, noong magpa-block screening ang PPL Entertainment, Inc. para sa P100 million na sa box-office na Sid & Aya, aba, nakita lang ni Dingdong ang standee ng Hollywood movie na Dead Pool. Dalawang beses binalikan at nagpa-picture.

Buong akala namin, dahil letter ‘D’ at dahil itong si Dingdong, napakahilig sa mga super heroes. Aba, nang i-post, para ipangpakilig pala kay Marian na ‘Dead na Dead sa iyo @marianrivera!’

Sinagot naman ito ni Yan na obviously, kinilig sa post ni Dong. Doon namin na-prove na randomly, talagang nasusurpresa na lang si Marian sa mababasang post ng mister niya.

Sagot ni Marian kay Dingdong, “wahahaha ano ba ‘wag mo ipaalam sa iba!”

Anyway, bukod sa Amazing Earth na bagong show ni Dingdong at magsisimula na sa June 17, malapit na rin siyang magsimula ng bagong primetime series. As well as with Marian, ‘yun nga lang, mukhang matatagalan pa nga siguro bago mapanood ng mga Dongyanatics sina Dong at Yan na magkatambal muli.

Mukhang personal choice nilang dalawa ‘yun para hindi nga naman maiiwan si Zia na walang kasama o mag-aalaga kung pareho silang dalawa na sabay na nasa taping. (Rose Garcia)