Marian pinagtawanan si Dingdong

Ang makasama sa sitcom si Dingdong Dantes ang hiniling ni Marian Rivera sa Diyos. At binigay nga `yon, dahil heto nga at magkasama sila sa Jose & Maria’s Bonggang Villa sa GMA-7.

Nanibago ba si Marian na katrabaho na niya ulit si Dong?

“Ang daming show na hindi ko ginawa dahil naka-lock in, kailangan ako ng mga anak ko sa bahay. So dito, sinigurado naming mag-asawa na ‘pag may taping kami, nasa bahay ang mga magulang namin para magbantay sa mga bata.

“Yes, sobrang excited talaga akong makatrabaho ulit si Dong. Nag-usap nga kami, na ang tagal na naming hindi nakatrabaho ang isa’t isa, mga 10-years na nga.

“So ngayon, masaya kami na magkasama. At nakakatuwa, kasi sa taping, isa lang siyang inaasikaso ko. Hahahaha!

“So parang me time namin ‘yon, nagkukulitan kami. Buong araw habang nasa taping kami, ang dami naming pinag-uusapan.

“Ang bait ni Lord sa amin, hiniling namin na magkasama kami, binigay Niya sa amin, at sitcom nga. Eh, gustong-gusto ko talagang makita ng mga tao kung paano siya magpatawa. Mahusay na komedyante si Dong.

“Basta ako natatawa ako sa kanya. Kayo bahala kayo!” sabi ni Marian na patawa-tawa.

Ano ang reaksiyon ni Zia na magkasama sila sa sitcom?

“Si Dong kasi, pinanood niya kay Zia ‘yung mga nagawa namin, like ‘yung Marimar, para may idea siya sa trabaho namin. Nakakatawa nga si Zia dahil sinasayawan niya ako ng Marimar. Hahahaha!

“Kaya ngayon ‘pag sinasabi naming may taping kami, gusto niyang panoorin agad. Sabi ko, ipapanood talaga namin sa kanya ito,” saad ni Marian.

Anyway, tuwang-tuwa naman si John Lapus na siya ang kinuhang direktor ng sitcom na ito ng DongYan. Sa rami nga raw ng mga direktor sa GMA7 ay sa kanya pinagkatiwala ang unang sitcom ng mag-asawa.

“Naiyak ako, dahil sa panahon na lahat tayo ay nababaliw, answered prayer ito. Nababaliw kasi ako ‘pag wala akong ginagawa. Biyaya talaga ng Panginoon ito sa akin.

“Si Marian nag-‘Show Me The Money’ kami for 3 years, at alam natin kung gaano siya kahusay na komedyante. Kay Dong naman, thank God na si Marian ang lagi niyang kaeksena. Ang laking advantage noon, at siguro, dahil komedyante rin ako bago naging director, mas nagagabayan ko sila.

“In fairness nakakatawa naman si Dong. Magagaling din kasi ang mga writer namin, na binabasa pa lang ang script, natatawa na kami,” sabi ni John.

Kasama rin sa Jose & Maria’s Bonggang Villa sina Benjie Paras, Pekto, Shamaine Buencamino, Johnny Revilla, Pinky Amador, Zonia Mejia, Jamir Zabarte, Hershey Neri, Loujude Gonzalez. (Dondon Sermino)