Marian naligo sa bulaklak, halik kay Dingdong

Kilig overload! Matinding pasabog! Couple goals!

Bonggang-bongga at ta­lagang maiinggit ka sa kagandahan ni Marian Rivera, na binigyan ng bonggang-bonggang birthday surprise ng husband niyang si Dingdong Dantes kahapon.

Well, literally ay tila pinaliguan ng bulaklak, halik, at pagmamahal ni Dingdong ang misis niyang si Marian.

Kaya sabi ng mga fan, wala nang mahihiling pa si Ma­rian, dahil nasa kanya na ang lahat, magandang career, mabait, guwapo, responsable at mapagmahal na mister, at napakagandang anak, si Zia.

“This is where we spent our first night together as husband and wife. But today, on her very special day, we don’t mind having some company! #KaarawanNiMarian,” caption ni Dingdong sa video niya na may hawak siyang isang pumpon ng bulaklak, at makikita nga sa paligid ang nagkalat na mga bulaklak, at mga balloon.

Kaya ang mga fan, nataranta sa gesture, pasabog na ‘yon ni Dong sa misis niya. Eh, kainggit naman kasi talaga.

@eyy_leny, “OMG as in OMG!! Sandali queen @marianriver­a tangalin ko muna ang INGGIT at SE­LOS sa katawan ko. Happy birthday our queen. We love you and your family so much!

“King @dongdantes wala na, simula noon hanggang ngayon, siguro hanggang pumuti na buhok nyo, wala ng tatalo pa sayo, sa pagiging sweetest, effort, loyal, lo­ving husband mo. Keep it that way king, we LOVE the way you treat our QUEEN always. God bless your beautiful family.”

@therealrosemarie7, “Happ­y Birthday Mrs. Marian Rivera Dantes. Nakakaiyak ang surprise.”

@nenoelef, “Nakupo walang katulad ang 1 @dongdantes kasi wala ring kagaya ni @marianrivera! COUPLE GOALS talaga panalo … Daming (langgam) sa paligid. Baby Zia ingat baka makagat ka sa Sobrang Sweetness ng parents mo. Wishing ALL the Best on your Very Special Day LODI @marianrivera.”

@g_rosello, “Couple goals tlga…so sweet…”

@angie_chip “Good things come so easily to those who put their trust in the Lord; that’s why you are so blessed. Good job, Dong and Yan.”

@laiana_lane, “So sweet… You’re the man! @dongdantes.”

@ahmiegcervantes, “Napaka-sweet naman ni Dong kay Yan kasama pa si cute Zia na napaka-cute ng boses hehehe. Ilang beses ko pinanuod kilig ako. Hihi happy birthday po idol Yan-Yan.”

@daisy_cali_usa, “Just beautiful and loving family. The love is just a full circle. @dongdantes you really breathe love and life to your family. Thank you for sharing. God bless.”

@jtormon1, “Happy birthday, @marianrivera ! Wish you more blessings to come ! Everytime I see you and your loving family ,how I wish to have a beautiful family like yours. Having a very good, loving and supportive husband and a very sweet, beautiful angel Zia.On your birthday, may God continue to bless you more because you deserve everything in this world ..Happy birthday!!”

