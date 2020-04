Marian nagbenta ng damit para sa mga kapuspalad

Naglunsad si Marian Rivera ng “Fashion for Others” auction kung saan ibinenta niya ang mga pre-loved na damit para i-donate ang perang makakalap sa mga apektado ng COVID-19 outbreak.

“All proceeds will go towards Covid-19 aid. When you shop, you get to choose a beneficiary and support a community.”

Matatagpuan ang mga available items ni Marian sa Instagram page ng @vestido.manila para sa mga interesadong bumili at tumulong sa relief efforts.

Busy si Marian sa pagtulong ngayong ECQ bilang hindi pa makabalik sa taping ng pagbibidahang ‘First Yaya.’

***

Lloydie mahilig sa mas matanda

Naaliw kami habang pinapanood ang live discussion nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo sa Instagram noong Lunes ng gabi. Kinilig ang mga nanonood sa dalawa.

Panay nga ang comment ko sa kanila. Matagal ko na ngang kilala ang dalawa na nagsimula noong 2004.

Kahit papaano may alam ako sa dalawa na hindi naman talaga naging sila. Kinukulit ko pa si Lloydie noon na si Bea na lang ang ligawan niya. Pero masyado pa raw bata si Bea noon. Mga panahong mga mas may edad sa kanya ang nakakarelasyon niya.

Kaaliw lang at ramdam ko na kinikilig si Tisay sa mga sinasabi ni Lloydie. Tine-text ko nga ang dalawa at sure ako na nabasa ni Lloydie dahil tumingin siya sa phone niya.

Sana magtambal sila muli. Pareho rin naman silang loveless ngayon at alam na nila ang ugali ng isa´t isa.

***

Carla sumaludo sa mga kasambahay

Hinangaan ng netizens ang pagiging down-to-earth at maalam sa mga gawaing-bahay ni Carla Abellana. Sa ipinost niyang Quarantine Life vlog sa kanyang YouTube channel, natuwa ang viewers ng mahusay na aktres sa simpleng routine nito sa bahay habang nasa ilalim ng enhanced community quarantine ang buong Metro Manila.

Ayon kay Carla, nasa kani-kanilang probinsya raw ang kasambahay at personal assistant niya kaya mag-isa siyang kumikilos sa mga gawaing-bahay. Kung hindi nga raw dahil sa boyfriend niyang si Tom Rodriguez na kasama niya ngayon sa bahay ay baka nabaliw na siyang mag-isa. Lalo rin daw niyang na-appreciate ang halaga ng paggawa ng mga gawaing-bahay.

“Sa mga misis, stay-at-home moms, kasambahay, assistants, hardinero, at driver, saludo po ako sa inyong lahat. Hindi ko po kakayanin ang mga trabaho ninyo.”

Bukod sa pagpapakain at pagpapaligo ng kanilang mga aso, pagluluto, paglalaba, at pagtitiklop ng mga sinampay ang ilan pa sa mga pinagkakaabalahan ni Carla habang naka-quarantine.

“Grabe you’re really adorable and down to earth. I thought hindi po kayo marunong ng gawaing-bahay because of your profession but I was wrong,” komento ng mga fan.