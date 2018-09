Marian, Jennylyn type ni Rayver

Dinagsa ng maraming positive at negative comment ang Instagram feed ng bagong Kapuso actor na si Rayver Cruz. Si Rayver ang latest na Kapamilya actor na pumirma ng kontrata sa Kapuso network.

Pinalabas na sa 24 Oras ang interview kay Rayver na excited nang maumpisahan ang unang project niya with GMA-7.

Inamin ni Rayver na nais niyang makatrabaho sina Marian Rivera, Dingdong Dantes, Jennylyn Mercado, ang kanyang kapatid na si Rodjun Cruz at siyempre, ang nababa­litang girlfriend niya na si Janine Gutierrez.

Nabunyag din ni Rayver na bago pa raw niya nakilala si Janine, nasa plano na raw niyang lumipat na ng TV network. Nataon lang daw na naging close sila ni Janine.

Dahil sa interview ni Rayver, maraming nag-congratulate sa kanya on social media. Maraming natutuwa na nagbalik si Rayver sa original na tahanan niya na GMA-7 kunsaan nagsimula siya bilang child reporter sa programang Five & Up kunsaan nakasama pa niya noon sina Chynna Ortaleza, Maxene Magalona, Rodjun at si Atom Araullo.

Nakasama rin si Rayver sa GMA sitcom ni Joey de Leon na Kiss Muna noong 2000 kunsaan ang pangalan niya sa show ay Piolo.

Kaya after 18 years ay mainit na “welcome back” ang bigay ng GMA-7 sa kanya.

May isang basher ang nag-comment na:

“Hintay ka lang sa home studio mo dahil wala rin mangyayari sa iyo sa GMA. Kailangan mo lang palitan ang mga moves mo sa acting at mag explore ka pa. Kung di ka pa rin susuwertihin sa showbiz better quit and look another option. Tatanda ka lang diyan kung di para sa iyo biz wala talaga. Pasok ka na lang sa basketball tutal matangkad ka naman.”

“Uy nice baller pede! Haha!” sagot naman ni Rayver. (Ruel Mendoza)