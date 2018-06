Marian hinipuan ng foreigner; Jerald muntik makipagsapakan

Muntik nang mapasubo sa gulo si Jerald Napoles nang may nagtangkang bumastos kay Marian Rivera sa isang lugar na kapwa nila pinuntahan. Isang foreigner ang humawak sa likod ni Yan na backless ang suot na damit kaya uminit ang ulo niya.

“Eh, nang sitahin ko ‘yung foreigner sa ginawa niya, binatukan niya ako kaya sumugod ako! May humila sa akin na kasama.

“Siyempre, trabaho ko ‘yon. Sabihin na nating artista ako eh magpiprisinta na akong bodyguard! Mukha rin naman akong bodyguard. Nasa hitsura ko rin naman! Ha! Ha! Ha!

“Pumalag na ako at may umawat na sa akin. Buti may mga bouncer din na umawat,” kuwento ni Je­rald sa chikahan niya with press nu’ng pocket interview niya sa coming movie na ‘The Write Moment’.

Pero ngayon daw, kung sakaling umiinom siya sa mga gimikan, maingat na rin siya dahil nakikilala na rin siya. Hindi na siya dumarating sa puntong nakikipagwalwalan siya magdamagan!

Sa pag-level up ni Jerald bilang leading man sa premiere ng movie, bida na siyang rarampa at hindi basta-basta sidekick lang ng bida, huh!