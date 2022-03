Marian hindi mapataob ni Angel sa FB

Pumalo na sa 25M ang mga follower ni Angel Locsin sa Facebook. At pinangalandakan ‘yon ng aktres sa Instagram, hawak ang isang maliit na card na may nakasulat na 25M.

Isa nga itong milestone kay Angel para sa pagiging social media personality niya na ang bilang ng mga panatiko niya sa social media ay palago nang palago.

Pero pinagkibit-balikat lang ito ng mga masugid na tagahanga ni Marian Rivera sa kadahilang mahigit pa sa 1 million ang kailangang bunuin ni Angel para matapatan nito ang kasikatan ng kanilang idol.

To date, nanatiling number one ang Kapuso Primetime Queen sa hanay ng mga Pinoy celebrity na may pinakamalaking follower sa Facebook, na 26 Million nga.

Si Marian pa rin ang matatawag na reyna ng mga Pinoy star sa FB, na ang partida ay matagal na nga itong hindi gumawa ng acting project sa telebisyon.

Kumpara kay Angel na nagkaroon pa ng show sa Kapamilya noong 2021, naging visible sa mga charity works at pangangampanya sa sinusuportahang kandidato, mas malakas pa rin ang karisma ni Marian na pawang pamilya lang ang ibinahagi sa kanyang social media, at mga brand endorsement.

Anyway, ang iba pang most followed star sa FB ay sina Anne Curtis 18.1M, Kim Chiu, Vice Ganda na parehong 17M, Sarah Geronimo 16M.

Kabogera rin si Niana Guerrero na may 24M. Si Ivana Alawi ay may 18.5M. (Rey Pumaloy)