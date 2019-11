Marian-Heart pagbabati inaabangan

Ni Rose Garcia

Nang mag-post pareho sina Popoy Caritativo at Marian Rivera ng pictures nila na magkasama na, pati ang dalawang anak nina Marian at Dingdong Dantes na sina Zia at Ziggy sa mismong bahay ni Popoy, nag-viber na agad kami kay Marian.

Natuwa kami na nagkabati at nagkaayos na sila after how many years. Sa mga hindi nakakaalam, si Popoy ang discoverer at unang manager ni Marian bago ito lumipat sa Triple A.

Puro heart at smiley emoticon lang ang sagot ni Marian sa mga tanong namin sa kanya tulad ng kung paano sila nagkabati.

From a source, thankful daw sila sa naging “angel” sa pagbabati nina Popoy at Marian.

Sa contract renewal ni Marian bilang endorser ng Reverie by Beautedèrm Home, dito lumabas ang pangalan ng mga Kapuso at mag-sweetheart na sina Dennis Trillo at Jennlyn Mercado na siyang naging daan.

Kuwento ni Marian, “Si Dennis kasi ang isa sa mga dahilan. Humingi ako ng tulong kay Dennis. Nagkita kami ni Jennylyn (Mercado) sa Avon. Tapos kinulit ko siya ng kinulit na, Jennylyn ha, ipaalala mo kay Dennis ‘yan, ipaalala mo. Sabi niya, ‘Oo Yan’, so ‘yun.

“Binigyan naman ng pagkakataon. Nakuha sa matinding pagdarasal ng ilang taon.”

Sabi pa ni Marian, “Lahat ng bagay ay nakukuha sa pagdarasal. At isa ‘yan sa dinadasal ko talaga dahil sabi ko nga, si Popoy talaga e, isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko.

“At sobrang happy ako na nagkita kaming muli.”

Sila naman daw kasi ni Lovi Poe na okay na rin ngayon, wala naman daw kasi silang pinag-awayan.

“Wala, wala naman talaga. Wala kaming pinag-awayan.”

After raw, nag-text din siya kay Lovi.

“Nag-text ako sa kanya na happy ako na nakita ko siya. Sabi ko good luck sa movie niya.”

At siyempre nga raw, masaya ang puso niya sa lahat ng positibong nangyayari.

Kahit ang mister niya na si Dingdong Dantes ay masaya rin sa nangyayari.

“Si Dong, siyempre, alam niyo naman na siya ang tipo ng tao na gusto, lahat okay, lahat masaya.

“Sobrang happy talaga ‘yun at nakikita naman niya sa akin na kapag masaya ako, mas masaya siya sa akin.”

At say pa ni Marian, “Siyempre, masaya. Sino ba naman ang tao na gustong may iwasan, may kagalit? So masaya. Saka may anak na ako, so happy lang.”

Sa huli, may magtatanong sana kay Marian na nasisimulan na nga raw ang pagkakabati, pero hindi natapos ang tanong dahil mabilis agad naka-pick up si Marian sa tinutumbok ng question at natatawang biro niya na hindi na pinatapos ang tanong at kunwaring magwo-walkout.

Kailan nga ba sila magkakabati ni Heart Evangelista?

Damage control ayaw kagatin: Bianca Umali nega ang dating

We feel for Bianca Umali.

The following day kasi na lumabas ang parking incident nila ni Ruru Madrid kunsaan muntik na nga raw masagasaan ni Bianca si Ruru dahil daw sa selos kay Jasmine Curtis Smith after ng premiere night ng “Cara X Jagger”, nag-post si Bianca sa kanyang Instagram account ng picture sa event na pinuntahan niya at kasama ang mga bata ng World Vision Philippines.

Ang inisip agad ng mga nakakita ng post ni Bianca, “damage control?” Whether for damage control or not, nabahiran ng negatibong impression ang maganda sanang purpose ng post na ‘yun ni Bianca.

Hindi namin idya-justify ang ginawa ni Bianca kay Ruru, ang naging behavior niya. Sa totoo lang, si Bianca ang isa sa mga GMA artist na wala halos ka-pr-pr, pero we feel for her.

Tingin namin, ngayon pa lang lumalabas ang mga angst niya. At a very young age ay naulila na sa mga magulang. Ang batang nagtatrabaho. At posible rin na at the age of 19, hindi pa rin naman ‘to mature talaga. Ito ‘yung mga edad na talagang nag-i-experiment, nadidiskaril tulad nga niyan, maybe out of love.

Pero sana maging lesson learned ito kay Bianca. Na more than anything else, mahalin niya muna at pahalagahan ang sarili niya.

Kung maririnig lang niya angmga comment sa kanya. Young, beautiful and sexy. So much more ahead of her. ‘Wag sanang masayang.