Marian, Dong atat nang magpakilig

Ginanap ng Lunes ng umaga ang contract signing nina Dingdong Dantes, Marian Rivera, kasama ang mga big boss ng GMA 7, Triple A, para sa sitcom nilang ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’.

“Excited na ang DongYan na patawanin at pakiligin kayo, mga Kapuso,” caption pa sa video na nagpipirmahan sila ng kontrata.

Siyempre, super happy ang mga faney ng dalawa, dahil matagal nga nilang pinanabikan ang kaganapang ito.

Heto nga ang chika ng mga fan:

“The long wait is over. Thank you so much GMA and DongYan sa pagpapaunlak ng aming request. God bless and more powers.”

“Our heart is full of joy. Welcome Jose and Maria’s Bonggang Villa.”

“Yehey, excited na kami!”

Sa mga nagtatanong kung bakit may contract signing pa, samantalang exclusive talent naman sina Marian at Dingdong ng GMA, ang sagot kasi, bukod sa GMA, co-producer rin ang APT, at Agosto Dos Productions, kaya natural lang na may pirmahan ng kontrata.

Anyway, speaking of Marian, super natuwa si Pops Fernandez nang makita niya ang aktres.

“Surprise moments… so happy to see Marian beautiful talaga. And so thrilled to work with Jun de Leon again,” sabi ni Pops.

“Happy to see you Ate!” sabi naman ni Marian.

Bongga!

Ayanna naadik sa sex dahil kay Janelle

Patindi nang patindi ang role ni Ayanna Misola, ha!

Sa bago niyang pelikula, ang ‘Putahe’ na dinirek ni Roman Perez, Jr., isang inosenteng island girl ang role niya.

Na sa sobrang pagkainosente, nagawa siyang paglaruan ng isang dayo na mahusay magluto, na gagampanan naman ng beauty queen na si Janelle Tee.

Pero, hindi lang pagluluto ang ituturo ni Janelle kay Ayanna, kundi pati na rin ang sex. Hinding-hindi malilimutan ni Ayanna ang putaheng pinatikim sa kanya ni Janelle.

At dahil doon, naging agresibo na si Ayanna, at siya na nga ang nagpupumiliti sa dyowa niyang si Massimo Scofield na magtalik sila. Pero, kalaunan, nawalan ng gana si Massimo kay Ayanna. At si Janelle pa rin ang dahilan.

At dahil doon, may isang bagay na gagawin si Ayanna na hindi aakalain ng lahat na mgagawa niya.

‘Yun ang dapat abangan! Tutukan sa Vivamax sa May 13.