Marian, Dingdong tuloy pa rin ang tambalan sa ‘DOTS’?

Nabuhayan ng loob ang mga fan nina Dingdong Dantes at Ma­rian Rivera na posible pa ring magsama ang mga idolo nila sa Pinoy version ng “Descendants of the Sun” (na pinagbidahan nina Song Joong-Ki at Song Hye Kyo sa Korea).

Sa latest Instagram post ni Marian ng photo nila ni Dingdong na magkayakap, mababasa nga kasi ang salitang ‘Big Boss’. Ang ‘Boss’ kasi ang tawag ng bidang lalaki sa bidang babae sa DOTS.

“Ang aking Big Boss sa totoong buhay! #TribuNiYan #DongYan,” chika ni Marian.

Kaya sunod-sunod agad ang reaksiyon ng mga fan na:

thedongyana­tics, “Big Boss and Lady Boss.”

unodostresquatrosingko, “So, that mean, you’ll going to play the character of Dra. Kang? Yahoooo!!!”

luckyboi07, “@marianrivera Dr. Kang.”

fayeflor, “hahahaha! Bossing ni bossing.”

malditasimarie, “@marianrivera i hope you will play the role of Dr. KANG sa remake of DOTS, you and @dongdantes fit the role to a T. Pro­mise kahit kapamil­ya ako I will surely watch it.”

kat.1026, “Si Ma­rian na lang sana si Dr. Kang, ang isang dyosa na songhyekyo ay dapat ganapan din ng isang dyosa na si Marian Rivera!”

betzhaey, “Pag ito ang nagsama sa DOTS pretty sure magigimbal ang social media. Sana and sana please Marian at @gmanetwork. @artistcenter.”

Well… (Dondon Sermino)