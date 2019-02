Marian, Dingdong naghubad sa pictorial

“Something’s coo­king!” ang simpleng caption ni Dingdong Dantes sa Insta­gram video niya na topless siya, at nasa harap niya ang misis na si Marian Rivera, na naka-pants, at bra lang.

Kasunod ng caption ni Dingdong ay naka-tag naman si @pattdy11. At kitang-kita sa pictorial, video na ‘yon, na ang saya-saya ng mag-asawa, ha!

Kaaliw si Marian, na kahit ang laki-laki na ng tiyan, ang seksi-seksi pa rin ng dating, ha! May kakaibang kiliti rin sa mga fan ang pictorial nina Marian at Dingdong, dahil pareho nga silang semi-nude, ha!

Marlo Mortel nagluluksa ulit

Nagluluksa na naman si Marlo Mortel. Kalungkot lang na hindi pa nga siya masyadong nakaka-recover sa pagkamatay ng kanyang nanay, heto at panibagong mahal sa buhay na naman niya ang nawala.

Kahapon ay nag-tweet si Marlo na humingi ng dasal para sa kanyang lolo.

“Asking prayers for my Lolo Romy. He’s in a critical condition and is currently being revived.”

Pero, ilang oras lang ang nakalipas, nag-tweet ulit siya, at ini-reveal na nga niya ang malungkot na sitwasyon sa buhay niya.

“I can’t believe we’re going through this again Lord. My Lola said he was still ok earlier and he was able to watch all my segments today on UKG but when I got here he’s gone ;( Sorry I didn’t make it Tatay. We love you ;(.”

Meryll, Mary Joy isinumpa!

Tampok ang mga mahuhusay at award-winning na mga indie actress na sina Meryll Soriano at Mary Joy Apostol bilang mag-inang sinubok ng diumano’y sumpa sa “MMK” ngayong Sabado (Pebrero 23).

Ipinangak si Bernadette (Mary Joy) na may depormidad sa mukha. Bagama’t itinuturing niyang sumpa ang sinapit ng anak ay sinusubukang tanggapin ni Jona (Meryll) ang sinapit ng anak.

Kung saan-saan ha­hanapin ni Bernadette ang pagmamahal at pagkalinga na sa tingin niya ay hindi niya natatanggap mula sa ina. Hanggang sa dumating ang panahon na mabubuntis siya at iiwan ng lalaking akala niya ay sagot sa kanyang kalungkutan.

Kanino lalapit si Bernadette matapos ang kanyang mga sinapit? Saan niya mahahanap ang pagmamahal na kanyang inaasam-asam?

Ginawaran ng Best Actress sa unang ASEAN Film Awards si Mary Joy para sa “Birdshot,” habang si Meryll naman ay nakatanggap ng Best Actress award noong 2010 mula sa Brussels International Independent Film Festival para sa “Donor.”

Ang episode ay sa ilalim ng direksyon ni Eduardo Roy Jr. at panunulat ni Bing Castro-Villannueva.

Andrea Torres inalok na maging mamamatay tao

Napakagandang mamamatay tao naman nitong si Andrea Torres, ha! Aba, baka sa ganda niyang ‘yan, dumami ang ma-dead dahil lahat na yata ng lalaki ay gustong makalapit sa kanya.

Anyway, action-packed ang kuwentong pagbibidahan ni Andrea sa “Wish Ko Lang” nga­yong Sabado (February 23) dahil gaganap ang Kapuso actress bilang isang babaeng “asintado” na ninais na magbagong-buhay.

Mula nang mapalayas ng kaanak noon si Lanie (Andrea), sa kalye na siya nagpakalat-kalat. Dito, mabilis niyang natutunan ang kalakaran sa lansa­ngan. Kailangan ay alisto at matapang ka para mabuhay.

Hanggang sa may isang lalaking humanga kay Lanie matapos siyang masaksihang nakikipag-away sa lansangan. Agad na inalok ng lalaki si Lanie na sumapi sa grupo nila. Kung papayag daw ang dalaga, hindi na siya magugutom at magbabago na ang buhay niya. Pikit-mata na tinanggap ni Lanie ang imbitas­yon ng lalaki. Sinanay si Lanie ng martial arts para lalong matutong makipag­laban. Tinuruan din siyang gumamit ng baril. Nang makitang handa na siya, sinabak na siya sa isang operas­yon. At sa puntong iyon, na­ging malinaw na kay Lanie ang misyon ng grupo: ang maging mga asintadong pumapatay para mabuhay!

Ano ang gagawin ni Lanie? Tatakas ba siya? At ano ang magiging kapalit? Huli na ba ang lahat para mabago ang kanyang kapalaran?