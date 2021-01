Marian, Dingdong ayaw patulan ang ‘fake news’

Aliw na aliw kami sa ni-repost ng Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa kanyang Instagram Stories.

Walang sinasagot si Marian sa mga netizens na nagtatanong tungkol sa pinakakalat na fake news tungkol sa Mister niya na si Dingdong Dantes at sa dati nitong co-star sa dating serye sa GMA-7. Obviously, ayaw patulan ng mga ito.

Hindi man tahasang sinabi na sagot ni Marian sa mga nag-iimbento ng chismis ang ni-repost niyang IG stories kunsaan, ang unang nag-post ay ang Team Marian at picture ni Marian bilang si Ynang Reyna sa Encantadia at may caption na “Pashnea.”

Ni-repost ito ni Marian saka nilagyan ng caption na “Bwahahahahah! Magandang Umaga…”

Nananahimik sina Marian at Dingdong kasama ang dalawang anak at masasabing mas lalo pang tumitibay ang pagsasama, pero tila merong mga walang magawa o naghahanap ba ng pantakip sa ibang isyu ang nag-imbento ng isyu na kesyo nakabuntis si Dingdong?

That low na talaga.

Sanay na sanay lang talaga sa pag-iimbento ng fake news.

Mocha ginamit si VP Leni sa buntis isyu

Kaloka naman si Mocha Uson.

Nag-post siya ng video na flat ang tiyan at nagwu-work-out. Pero, ang

malaking tanong, anong kinalaman ni Vice President Leni Robredo sa isyung ito sa kanya o sa kanila ni Robin?

May litanya itong, “kulelat kasi sa survey ang pambato nilang si Robredo kaya kung ano-anong paninira ang iniimbento nila.”

Dahil sa response na ito ni Mocha, iba’t ibang reaction, comment ang naglabasan. Nandiyang pinaalala rito ang sweldo na natatanggap niya buwan-buwan at kung saan ito galing, sa taxpayers. Tinanong din ito kung bakit ganun na lang ka-obsessed kay V.P?

Kung hindi totoo ang isyu. Pwede niya itong sagutin ng simple, “hindi totoo.” Hindi yung kailangang mandawit ng walang kinalaman.

Ai-Ai feeling close sa bilyonaryang si Anna Shay

Feel na feel ni Ai-Ai delas Alas nang sagutin siya ng iniidolong si Anna Shay ng Netflix show na “Bling Empire.” Nagpakilala si Ai-Ai na isa siyang aktres sa Pilipinas at pinuri nito ang aktres at sinabing enjoy siya sa show nito.

“Hi I don’t know if you will answer this but I enjoyed your show. I’m an actress in the Philippines… i like your cool style. Congratulations on your show. Bravo for you. And I don’t like Andrew by the way. Keep safe,” sabi ni Ai-Ai.

Nireplayan siya nito sa pamamagitan ng Direct Messaging nang, “Thank you so much for your kind words.” At nag-reply muli si Ai-Ai at shinare pa ang screenshot niya na pinapanood nga ang show nito.

At sa caption niya, sey ni Ai-Ai, ganun daw pala ang feeling kapag sinasagot ang fan. Kaya raw pala super happy ang mga followers niya kapag sumasagot siya sa mga ito.

“Ahhhhhhhhhhhh wohoooooo nag reply saken si annaaaaaaaaa nakakalokaaaaa wohoooo thank you anna iam a fan .. your cool and congrats on your show ( feeling close ) so happpyyyyy ganun pala feeling ng sinasagot pag fan ka kaya pala super happy mga followers ko pag sumasagot ako … labya anna,” sabi niya.