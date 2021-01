Marian dedma sa chika na may najontis si Dingdong

Dedma pa sa puntong ito si Marian Rivera sa mga komento ng mga fan tungkol sa kumakalat na tsismis na diumano ay may nabuntis ang mister niyang si Dingdong Dantes.

Ang chika, nakasama raw ni Dong ang babae na nag-aartista rin, sa lock in taping nila.

Sunud-sunod ang tanong ng mga fan kay Marian, at kaloka na ang iba ay naniniwala na agad sa tsismis pa lang, ha!

herbiedine: “Hi Marian. May chismis lang abt your husband and some girl, pregnant daw. Do you know this?”

yaniie1995: “Ate Yaaaaaan pls pls po may kumakalat kase na issue sa fb. Sana ma clarify niyo po sa mga susunod na araw.”

mykhentanes: “So yun na nga pano mo nga ba natanggap ? kakasad ha 😢 kala pa naman namin perfect married couple kayo.”

suri_mugo: “

Yung kahit dyosa kana sa kagandahan at buhay reyna, may lalake talaga na di nakukuntento. Nakaka sad naman kung totoong nakabuntis. Kawawa mga bata sa ganitong sitwasyon.”

Again, abang-abang ang lahat kung magsasalita ba sina Marian at Dingdong, ha! Pero habang sinusulat ito, ang video na kinakantahan ni Marian si Sixto ang nasa IG story niya, at pati na ang birthday greetings niya kay Glaiza de Castro. (Dondon Sermino)