Marian, Angel, Jennylyn, Heart kumasa sa ‘pagandahan’ kina Nadine, Maine, Liza

Kahapon ng alas-dose ng tanghali (Setyembre 6) ang huling araw ng botohan para sa mga papasok sa top 10 ng Most Beautiful Woman poll ng Starmometer.

Ang eksena kasi, mula sa 20 na mga nominado, pipili lang ng sampu na maglalaban-laban talaga sa kung sino ba ang pinakamagandang babae sa Pilipinas ngayong 2020.

Pasok sa top 20 sina Adrianna So, Alex Gonzaga, Angel Locsin, Bea Alonzo, Bianca Umali, Gabbi Garcia, Heart Evangelista, Janine Gutierrez, Jennylyn Mercado, Julie Anne San Jose, Kathryn Bernardo, Kim Chiu, Kisses Delavin, Liza Soberano, Loisa Andalio, Maine Mendoza, Maja Salvador, Marian Rivera, Nadine Lustre, Sanya Lopez.

Anyway, base sa mga nominado, at base sa sipag ng mga fan nila pagdating sa mga ganitong botohan, may ideya na ang lahat kung sino-sino sa kanila ang mga maglalaban-laban.

Sa ngayon, sure ako na magpapagandahan ang mga fan nina Nadine Lustre, Maine Mendoza, Kathryn Bernardo, Liza Soberano, Kim Chiu, Kisses Delavin! Pero, possible ring makipagbakbakan sina Marian Rivera, Angel Locsin, Jennylyn Mercado, Heart Evangelista, ha!

Well, ang bongga lang ng laban kung pumasok talaga ang mga nabanggit ko, dahil magkahalong mga kandidata, mula sa mga mas bata, hanggang sa mga ate nila, at sa mga may asawa na.

Abangan! (Dondon Sermino)