Marian, Ai-Ai nangangamoy ‘away’ sa Aug. 5

Sa pagdiriwang ng ikatlong taong pamamayagpag ng ‘Sunday PinaSaya’ bilang No. 1 noontime habit ng mga Pinoy, patutunayan ng apat na host na sina Marian Rivera, Jose Manalo, Wally Bayola at Ai-Ai delas Alas kung bakit matibay ang samahan ng buong cast.

Titimbangin ang kanilang teamwork, pagiging competitive at creativity nila dahil pasabog ang magiging selebrasyon sa Agosto 5. Kanya-kanyang team ang apat na main hosts, at magtatapatan sila kung kaninong performance at gimik ang pinakapatok sa audience.

Excited ang buong cast sa magaganap na tapatan dahil lahat sila ay ibinubuhos ang performance level. Sino kaya sa Team Marian, Team Jose, Team Wally at Team Ai-Ai ang magwawagi?

Abangan ang grand performance nila ngayong Agosto 5 sa ‘Sunday PinaSaya’, at ‘wag kalimutang tutukan ang kanilang pre­paration na ipasisilip nila tuwing linggo!

SONA sa GMA wagi sa rating

As expected, mas maraming vie­wers ang tumutok sa coverage ng GMA 7 ng third State of the Nation Address (SONA) ni Pres. Rodrigo Duterte last Monday, July 23.

Nagtala ng 7.1 percent na overnight people rating sa NUTAM (National Urban Television Audience Measure) ang ‘SONA 2018 The GMA News Special Coverage’ habang 5.7 percent lamang ang nakuha ng coverage ng ABS-CBN. Consistent winner talaga ang Kapuso Network pagdating­ sa mga ganitong mala­laking coverage.

‘The Cure’ finale week puno ng pasabog

Wag palampasin­ ang finale week ng Kapuso­ action-series na ‘The Cure’ dahil bukod sa makapigil-hiningang mga eksena dito, dapat ding abangan ang matagal nang kasagutan nila sa hinahanap nila noon pa—ang cure.

Balita namin kaabang-abang talaga ang huling linggo ng pakikipagtuos nina Charity (Jennylyn Mercado) at Greg (Tom Rodriguez).

Samantala, bago pa man magbabu sa telebisyon ang cast nito, nagparating na sila ng ilang bagay na mami-miss nila rito.

Para kay Jen, ang production team nila ang hahanap-hanapin niya dahil sa dedikasyon nito; kay Tom, kahit siya raw ay clueless kung anong ending ang makikita ng mga fan; samantalang si LJ, mami-miss ang buong co-stars niya dahil sa bonding na nabuo nila dito; habang si Mark Herras naman siguradong mami-miss daw ang bad boy karak­ter niyang si Darius.

Ano kayang magaganap na pasabog? Yan ang dapat nating aba­ngan!