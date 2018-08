Marian, Ai-Ai magpapatalbugan sa ‘Sunday PinaSaya’

Bilang bahagi ng ikatalong taong anibersaryo ng ‘Sunday PinaSaya’, isang engrandeng selebrasyon na may temang ‘Samahang Puno Ng Saya’ ang masasaksihan ng mga fan ngayong tanghali.

Hinati sa apat na grupo ang mga miyembro ng cast na pinangungunahan nina Comedy Queen Ai-Ai delas Alas, Jose Manalo, Wally Bayola at Marian Rivera.

Tinatawag na SPS Kasaya Showcase, sariling sikap ng bawat grupo ang bawat performances nila.

“We want to show to our viewers the chemistry and friendship among the cast on and off camera,” sabi ni Rams David, Supervising Producer ng ‘Sunday PinaSaya’.

Kasama sa Team Ai-Ai sina Kyline Alcantara, Kim Last, Lovely Abella, Jerald Napoles, at Barbie Forteza.

“Humanda kayo sa Team Ai-Ai dahil kakaibang pasabog ang hinanda namin. Maraming magugulat dahil ang iba sa amin first time gagawin ang mga inihanda naming production numbers dito,” hamon ni Ai-Ai.

Sina Bianca Umali, Miguel Tanfelix, Boobsie, Joey Paras,­ at Julie Anne San Jose naman ang miyembro ng Team Jose.

“Sisiguraduhin ko na kakaiba ang ipapakita namin sa inyo,” sabi naman ni Jose.

Sina Andre Paras, Gladys Guevarra, Taki Saito, Valeen Montenegro, at Alden Richards naman ang ka-team ni Wally.

Bubuuin naman nina Jak Roberto, Pekto Nacua, Justin Dimandal, Ryzza Mae Dizon at Ruru Madrid ang Team Marian.

"Dapat abangan ng ating mga Kapuso ang Team Marian, alaman kung gaano sila kaga­ling magpatawa, kumanta at sumayaw," sabi ni Marian.