Marian 3 oras ginilingan ni Dingdong

Ang maging masayahin, dedma kung magmukhang baliw, ganiyan ang formula ng relasyon nina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Katuwa nga si Dong, na ginagawa ang lahat mapasaya lang ang misis na si Marian.

Kaaliw nga ang video ni Marian na nagsasayaw si Dingdong sa harap niya. At para nga raw itong nanliligaw sa kanya, na sa halip na harana, ay idinaan sa pagsayaw ang panliligaw.

“Sagutin ko na ba? Tatlong oras na itong sumasayaw, eh,” sabi ni Marian na patawa-tawa.

Well, ganiyan nga maglambingan sina Marian at Dong, na parang mga dalaga at binata pa rin. Na dapat palaging pinasasaya ng lalake ang babae. So, alam niyo na, ha!

Heart isinalba buhay ng kuting

Tulad nang nakasanayan na, iniligtas ni Heart Evangelista ang buhay ng isang kuting na naipit sa makina ng sasakyan.

Kitang-kita sa IG story ni Heart kung paano nila kinuha mula sa makina ang kuting, na sa unang tingin, parang wala na itong buhay. Pero, personal na nilinis ito ni Heart, winisikan ng gatas sa bibig.

Mahina pa nga ang kuting, pero ginawa ni Heart ang lahat para magka-energy ito. Wish lang ni Heart, may umampon sa kuting para mas maalagaan pa nang husto.

Pia bet maging ‘Catwoman’

Dahil lang sa caption ni Pia Wurtzbach na mag-audition siya bilang Catwoman, ang dami nang nagtalo-talo, ha!

“Auditioning for Catwoman. Swipe left for my photo reel. #justfor kicks,” sabi ni Pia.

Pero, may mga nagsabi na mas bagay si Pia na gumanap na Valentina sa pelikulang Darna. At pinalagan ito ng mga follower ni Pia.

Sabi nila, wag bastusin ang kanilang idolo, at bakit mo nga naman daw gagawing babaeng ahas si Pia, eh, mas bagay nga raw na maging Darna ito.

Kung saan-saan na umabot ang pagtatalo-talo, na umabot na sa masasakit na salita. Well, ganiyan ka-affected ang mga fan kapag sa tingin nila ay naiinsulto si Miss Universe 2015, ha!

Pero, may mga nagpasimula naman ng petition na gawin ngang Catwoman si Pia. At kaloka, dahil si Miss Universe India 2020 Adline Quadros Castelino lang naman ang nagsabi nito, ha!

At siyempre, mas naaliw ang mga fan dahil sa komento naman ni reigning Miss Universe Zozibini Tunzi na, “Girl! I see you woke up and chose violence. Its okay, slay us.”

Bongga talaga si Pia, na hanggang ngayon, kahit 6 na taon na ang nakalipas, sobrang mahal pa rin siya ng mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo.