Mariah Carey dinemanda ng 2 kapatid

Dinemanda na si Mariah Carey ng dalawa niyang nakakatandang kapatid dahil sa mga nilabas niyang kuwento sa kanyang memoir na The Meaning of Mariah Carey.

Kinasuhan si Mariah nina Alison and Morgan Carey sa New York supreme court for “defamation and the intentional infliction of emotional distress.”

Ayon kay Alison, the book contains “cruel and outrageous allegations” about her.

Hiling naman ni Morgan ay payment of unspecified damages, and seeks “a judicial determination that many of the passages in the memoir are false and defamatory”.

Nagdulot daw ito ng “serious damage to his reputation and to his personal and business affairs” and “extreme mental anguish”.

Sa libro, sinulat ni Mariah ang pagiging drug user, lasenggo at bayolente ni Morgan sa kanilang ama at ina. Lahat daw ay gagawin nito para sa pera, isa na roon ay ang upahan siya para pumatay.

Si Alison naman daw ay inabuso si Mariah physically noong bata ito. Binuhusan daw siya nito ng mainit na tsaa kaya siya nagkaroon ng third-degree burn sa likod. Pinilit din daw si Mariah na mag-take ng drugs ni Alison. Minsan na rin daw siyang binugaw nito sa isang lalake when she was 12 years old. (Ruel Mendoza)