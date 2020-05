Margielyn sumali sa ‘Lockdown Skate Video’

KAHIT nasa loob ng bahay o sa maliit na espasyo sa labas ng kanilang tahanan sa Lahug, Cebu City, hindi nagpaawat sa paglalaro si 2019 Southeast Asian Games gold medalist skateboarder Margielyn Didal.

Kaya naman sa Instagram post ng 2018 Asian Games gold medalist, naghain si Didal ng kanyang entry para sa Asian Skateboarding Championship ASC2020 Lockdown 5 skate video contest.

“The contest was set up to inspire creativity, share fun and innovative content and keep Asian skaters connected with their friends during this time of lockdowns. It is a show of solidarity with fellow skaters across Asia whilst we are in isolation,” pahayag mula sa Asian Skateboarding Championship.

Bukas at libre para sa mga Asian skater ang skate video contest na magtatapos sa Mayo 25.

Noong Marso, matatandaan na nag-third place si Didal sa Tampa Pro Women’s Open event sa Florida, USA. (JAT)