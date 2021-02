Margielyn pukpukan para makarampa sa Olympics

WALANG atrasan sa pagpapalakas at pagpapakondisyon ng katawan si 2019 Southeast Asian Games gold medalist at Pinay skater Margielyn Didal na kasalukuyang nasa Cebu.

Kasama sina 2019 SEA Games silver medalist Mak Feliciano at skater Cindy Lou Serna, sumalang ang mga ito sa isang strenghtening at conditioning session.

“My first Strength and Conditioning and PT session with Team @makfeliciano and @bulilittttt with @crossfitsubtero” caption ni Didal, 2018 Asian Games gold medalist, sa kanyang Instagram post.

“Big Thanks to @mvpsportsfoundation and @skatepilipinas for the Love and Support”

Isa si Didal na nag-aasam na makapasok sa Tokyo Olympics na nakatakda sa darating na Hulyo 23 hanggang Agosto 8.

Top 16 sa bawat kategorya ang papasok sa Olympic Games kung saan ay kasalukyang No. 14 sa Street Skate si Margielyn. (JAToralba)