Marcos uutang pa ng P44B sa ADB

Umaasa ang administrasyong Marcos na pumirma ng kasunduan para sa 2 utang sa Asian Development Bank ngayong taon na nagkakahalaga ng $800 milyon o P44.8 bilyon sa Asian Development Bank bukod pa sa 2 utang na nagkakahalagang $650 milyon o P36.4 bilyon na napirmahan kamakailan.

Ayon sa Budget of Expenditures and Sources of Financing para sa fiscal year 2023, umaasa ang gobyerno na pumirma ng 2 bagong pautang mula sa ADB: $400 milyong (P22.8 bilyon) Support to Post COVID-19 Busness and Employment Recovery program loan at $400 milyong (P22.8 bilyon) Competitive and Inclusive Agriculture Development Program subprogram 2.

Ang mga bagong inaasahang pautang sa ADB ay proposal pa lamang at hindi pa nagkakapirmahan.

Ang pondo mula sa mga program loans ay nagagamit para sa mga gastusin ng pamahalaan hindi tulad ng project loans na tukoy na tukoy ang paggagamitan ng pera.(Eileen Mencias)