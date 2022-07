Marcos tinabla state of calamity sa Region 1, CAR

Walang nakikitang pangangailangan para magdeklara ng state of national calamity sa naganap na 7.3 magnitude na lindol.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang press briefing nitong Miyerkoles ng hapon sa Malacañang sa harap ng malawak na pinsalang idinulot ng malakas na lindol.

Ayon sa pangulo, magdedeklara lamang ng state of calamity kung ng naapektuhan ay tatlong rehiyon, pero batay aniya sa report ay Region 1 at Cordillera Autonomous Region (CAR) lamang ang tinamaan ng lindol.

“So far we can say it’s Region 1 and CAR so I don’t think its necessary right now to declare a national emergency,” anang Pangulo.

Pero titingnan aniya sa pagdating pa ng mga impormasyon dahil inisyal pa lamang ang inire-report sa kanya kaugnay sa naging epekto ng lindol.

Pero umaasa ang presidente na sana ay hindi na madagdagan pa ang mga nasawi at nasugatan gayondin sa mga matitinding pinsalang inabot ng mga lugar kung saan naging sentro ng lindol. (Aileen Taliping)