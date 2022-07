Marcos SONA Taglish

Magkahalong English at Tagalog ang magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) sa Lunes, July 25.

Sinabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez na kagaya rin ito ng kanyang naging talumpati sa inagurasyon nito noong June 30, 2022 kung saan may tagalog at english ang mga binitawan nitong pahayag sa publiko.

“It’s going to be a mix of both, english and tagalog. Much like how he delivered his inaugural speech,” ani Rodriguez.

Gayunman hindi masabi ng kalihim kung mahaba ba o maiksi ang SONA speech ng pangulo dahil patuloy pang binubuo ang lalamanin ng kanyang talumpati na siya mismo ang gumagawa nito.

Sesentro aniya sa ekonomiya, COVID-19, face-to-face classes at digitalization ang magiging laman ng talumpati ng pangulo at ang mga magiging plano nito para sa sambayanang Pilipino.

Isasama rin ang input ng mga departamento para sa gusto niyang mangyari sa kanyang administrasyon.

“As to where the SONA will center, you can take it from the outcome of our three Cabinet meetings – economy, COVID response edukasyon at iba pa,” dagdag ni Rodriguez.(Aileen Taliping)