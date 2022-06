Marcos solb na sa BIR, Intel chief

Napili ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Assistant Governor Lilia Guillermo para pamunuan ang Bureau of Internal Revenue (BIR).

Ayon ito kay press secretary-designate Rose Beatrix Cruz-Angeles sa isang statement.

“Marcos has chosen Lilia C. Guillermo, a former Deputy Commissioner of the BIR, to head the country’s leading tax collection agency as Commissioner-designate,” ayon kay Cruz-Angeles.

Si Guillermo ay kasalukuyang Assistant Governor at Chief Information Officer ng BSP na kung saan pinangasiwaan nito ang Technology and Digital Innovation Office ng naturang tanggapan.

Ayon kay Cruz-Angeles, ang karanasan umano ni Guillermo sa BIR at information technology ay tumutugma sa hangaring ni President-elect Marcos na higit mapabuti ang pangongolekta ng buwis.

Kasama naman ni Guillermo si Atty. Romeo Lumagui Jr., isang tax lawyer na magsisilbi naman bilang BIR Deputy Commissioner for Operations-designate.

Bukod kay Guillermo at Lumagui Jr. itinalaga rin ni Marcos si retired Philippine National Police (PNP) deputy director, General Ricardo de Leon, bilang NICA Director General-designate.

Miyembro si De Leon ng Philippine Military Academy (PMA) ‘Matatag’ Class of 1971 at kasalukuyang pangulo ng Philippine Public Safety College (PPSC), si De Leon.

Una nang pinangalan ni Marcos si dating Senate president Juan Ponce Enrile bilang Presidential Legal Counsel, habang si outgoing Justice Secretary Menardo Guevarra bilang Solicitor General, at retired AFP chief Jose Faustino Jr. bilang Officer-in-Charge ng defense department. (Eralyn Prado)