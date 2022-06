Marcos sasakit ulo sa mga taas-presyo

Nagbabala si Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na magiging malaking problema ng susunod na administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ang isyu sa mga taas-presyo ng bilihin at iba pang serbisyo.

“Ang malaking problema na papunta sa atin ay itong rising prices. `Yon talaga ang situation I see moving forward. And that rising prices will affect consumer demands for our products,” pahayag ni Concepcion sa Laging Handa public briefing kahapon.

Malaki na aniya ang itinaas sa mga presyo na halos hindi na kayang abutin ng mga konsyumer.

Babala pa ni Concepcion na kapag nagpatuloy ito ay maaaring bumagal ang takbo ng ekonomiya.

“Kung tatamaan ang consumer, hihina `yong consumption nila, then our growth rates will not be attained,” ayon kay Concepcion.

Iminungkahi ni Concepcion na dapat palakasin ang agricultural production upang mapigilan na lumala ang sitwasyon.

Kailangan aniyang kumilos ang mga magsasaka upang matiyak ang masaganang supply ng bigas at mais sa bansa ngayong taon.

PH dudugo ng P334B

Sa tantiya naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), dudugo ng $6.3 bilyon o P334 bilyon ang ekonomiya ng bansa ngayong taon dahil tataas ang presyo ng mga inaangkat na produktong petrolyo pati na pagkain at humina rin ang exports.

Ang tinatawag na balance of payments o ang talaan ng lahat ng pera at produktong pumapasok at lumalabas sa ekonomiya ay unang inasahan ng BSP na magkaka-deficit ng $4.3 bilyon ngunit aabot na sa $6.3 bilyon ang lalabas na pera sa ekonomiya.

Kapag sinabing may deficit dito, ibig sabihin, mas marami ang binabayaran para sa mga inaangkat na produkto, interes at bayad sa mga utang, at mga binabawing investment kaysa sa pumapasok na pera mula sa investments, exports, remittance ng mga overseas Filipino worker, at mga bagong pautang mula sa mga dayuhan.

Dahil sa patuloy na taas-presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga bilihin na inaangkat ng bansa, lalaki ang bayarin para sa mga ito.

Sabi ng BSP, may epekto rin ang pagtaas ng interes ng mga central bank sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos dahil mas pipiliin ng mga investor na doon ilagak ang kanilang pera para kumita. (Vick Aquino/Eileen Mencias)