Marcos-Sara gigibain ni Digong

May pasabog umanong ihahayag si Pangulong Rodrigo Duterte sa tambalan nina dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos at ng anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio, dahilan upang hindi niya kailanman umano susuportahan ang tinaguriang ‘Dream Team’ para sa eleksiyon 2022.

Sa isang panayam ng vlogger na si Banat By kay Pangulong Duterte, inamin ng huli na labag sa kanyang kalooban ang pagsasanib-puwersa ng dalawa.

Aniya, hindi sinangguni ng kanyang anak ang pagtakbo nito sa pagka-bise presidente bagama’t alam niyang kakandidato ito sa mas mataas na posisyon sa 2022 elections.

Nalaman na lang umano ng Pangulo sa media na naghain ng COC si Inday Sara para sa pagkabise-presidente sa ilalim ng Lakas-CMD na partido ng kaalyado nilang si dating pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo.

“Alam mo naman ang media, don ko nalaman na tatakbo siya na vice president, ‘di ko alam dalawang certificate of candidacy ang hiningi niya sa lakas eh for president at vice president, hindi ko alam, hindi naman ako nagtatanong hindi naman kami nag-uusap, matagal na,” ani Duterte.

Hindi rin naman umano niya sinisisi ang anak dahil may sarili itong pag-iisip at hindi rin siya nagtatanong.

Dahil sa nasabing kaganapan, sinabi ng Pangulo na may ihahayag at gagawin siya sa mga susunod na oras na gigimbal sa lahat.

Hindi naman tinukoy ng Pangulo kung ito ay bilang ganti sa sinasabing katigasan ng ulo ng kanyang anak pagdating sa pagdedesisyon sa karera nito sa politika.

“Para malaman ng tao na hindi ko nagustuhan ang nangyari, ‘di ko naman siya sinisisi kasi ‘di naman kami nag-usap, ‘yung desisyon nila ang ayaw ko,” dagdag nito.

Aniya, nais lang niyang malaman ng publiko na hindi niya kagustuhan ang nangyari at ihahayag niya mismo ang katotohanan dito. (Mia Billones)