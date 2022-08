Marcos sa mga gobernador: Diskarteng `bahala na kayo’ `di puwede

Pinulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong’ Marcos Jr. ang mga gobernador sa bansa klung saan binigyang-diin nito na mahalagang mapabuti ang coordination mechanism’ ng national at mga local government upang mapalakas ang sistema sa food supply ng Pilipinas.

“We have to coordinate our efforts on food supply. We cannot just allow `bahala na kayo’,” wika ng pangulo sa mga miyembro ng League of Provinces of the Philippines na dumalo sa pulong na ginanap sa Malacañang noong Huwebes.

Binigyang-diin ni Marcos na mahalagang magkaroon ng maayos na pagpaplano para maintindihan ang mga pangangailangan ng mga probinsya hinggil sa mga usaping may kinalaman sa pagkain ng bansa.

“But this has to be part of a plan, and that is why, more than ever, the president needs the help of the governors. Dati, ang agriculture, for example, was really under the national government,” sabi ng pangulo.

Bukod sa seguridad sa pagkain, hinimok din ni Marcos ang mga lokal na opisyal para magkaroon ng maigting na pagtutulungan ng mga lalawigan tungo sa hangad niyang digital connectivity.

“Marami sa inyong medyo progressive, inunahan niyo na ang national government. Now, we have to bring the system together. Kailangan `yong information na hawak ng isang probinsya, ng isang agency, accessible doon sa kabila as long as they have authorization,” he said.

“We have to be literally interconnected. So that’s another area where we are hoping that we can strengthen the cooperation – the planning, the coordination between national government and local government,” ani Marcos.

Una nang inatasan ni Marcos ang Department of Trade and Industry (DTI) na ibaba ang presyo ng mga fertilizer o abono para maging abot-kaya sa mga magsasaka.

Nitong nakaraang buwan lamang ay inatasan din ng pangulo ang mga opisyal ng Department of Agriculture para bumuo ng farm-to-market road masterplan na magsisilbing gabay ng administrasyon tungo sa hangad na seguridad sa pagkain at emplowerment ng mga komunidad. (Prince Golez)