Marcos pinalawig state of emergency

Palalawigin ng gobyerno ang umiiral na state of public health emergency hanggang sa katapusan ng taon.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa harap ng nalalapit na pagtatapos nito sa September 12, 2022.

Sinabi ng pangulo na maraming nakukuhang tulong ang bansa mula sa international medical community at kapag inalis ito ay matitigil ang mga ito.

Kabilang sa mga tumutulong sa gobyerno sa buong panahon ng pandemya ay ang WHO sa pamamagitan ng kanilang COVAX facility na nag-donate ng mga bakuna noong mga panahong nag-uunahan ang iba’t ibang bansa para makauna sa COVID vaccines.

“Maraming mga binibigay sa international medical community kapag state of emergency, WHO is one of them. Kung itigil natin ang state of emergency matitigil ‘yon,” anang pangulo.

Isa aniya sa tinalakay nilang opsiyon ay amiyendahan ang mga umiiral na pa­nuntunan lalo na sa pagbili ng mga bakuna subalit mangangailangan ito ng sapat na panahon kaya mas makabubuting palawigin na lamang ang state of public health emergency.

“We are looking at amending the law in terms of procurement and all of that in the middle of an emergency but it will take time.So malamang we will extend it until the end of the year,” dagdag ng pangulo.

Kapag inalis ang state of public health emergency, hindi na magiging libre ang bakuna laban sa COVID-19 dahil aalisin na ang Emergency Use Authority at ang COVID vaccines ay bibilhin na sa pribadong sektor. (Aileen Taliping)